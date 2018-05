Mohamed Salah: la estrella del Liverpool que alivia las necesidades de su pueblo

Hoy en día, Mohamed Salah es el personaje más querido por todo Egipto, su país. No solo porque es motivo de orgullo para sus compatriotas por haber sido pieza clave para que los 'faraones' regresen a una Copa del Mundo tras 28 años, sino por la estupenda campaña que el jugador del Liverpool está haciendo en esta temporada.

Todo eso, sin embargo, palidece por lo que es más importante: Mohamed Salah también goza del cariño y respeto de sus conciudadanos por los actos generosos que suele hacer hacia su pueblo. Y lo hace como se debe hacer un acto altruista: sin cámaras de por medio, casi de manera anónima.

Según informó The Sun, el jugador de los 'Reds' ha invertido casi medio millón de dólares (450 mil para ser exactos) para adquirir dos hectáreas en Basyoun, su pueblo natal, y cederlas para facilitar la construcción de una planta de tratamiento de aguas para subministrar ese recurso vital a una región que se encuentra muy necesitada.

Demostración del cariño que los egipcios le tienen a Mohamed Salah

Corazón generoso

Del mismo modo, Mohamed Salah también está construyendo un hospital y una escuela cerca de Nagrig, además de comprar una ambulancia y dos incubadoras para bebés prematuros para el Hospital de Basyoun. "Cada mes gasta casi USD 5.000 en comida y alimentos para las familias que más lo necesitan de su ciudad", reveló el diario británico.

La admiración y agradecimiento que Mohamed Salah despierta en sus compatriotas lo resume esta frase de uno de ellos: "No puedo decirte lo mucho que significa para nosotros, honestamente. Lo que ha hecho por nosotros y por Egipto… simplemente no puedo explicarlo, en absoluto. Todavía viene a su aldea y nos visita. Para nosotros no es un extraño y nunca lo será", contó un poblador de Basyoun.