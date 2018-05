Mohamed Salah: "Pese a las pocas posibilidades, espero llegar al Mundial"

Una de las grandes incógnitas en el mundo del fútbol es si el atacante Mohamed Salah llegará o no al Mundial Rusia 2018, tras salir lesionado del campo de juego de la final de la Champions League entre el Real Madrid y Liverpool.

Según el parte médico de la Asociación Egipcia de Fútbol, el delantero Salah se dañó el ligamento del hombro izquierdo y que tendrá para dos semanas de recuperación apróximadamente. Esta noticia puso los paños fríos para los seguidores del futbolista egipcio y para él mismo.

"Fue una noche muy dura, pero soy un luchador. A pesar de las probabilidades, confío en que estaré en Rusia para hacerles sentir orgullosos. Tu amor y apoyo me darán la fuerza que necesito", sentenció en un tuit que realizó el futbolista.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

