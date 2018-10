Modric: "Hicimos apuestas cuando salió el rumor de la venta de Cristiano"

Luka Modric concedió una entrevista a la revista francesa France Football, tras revelarse que está en la lista de los 30 candidatos para quedarse con el Balón de Oro del año y reconoció que en los camerinos de Real Madrid hubo apuestas al enterarse de la posible salida de Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane del equipo. Sin embargo, aseguró que nadie creía que el portugués dejaría la institución.

"No esperaba que se fuera ninguno de los dos. No pensaba que Zinedine Zidane se fuera a ir. Lo mismo de Ronaldo. Y cuando surgió el rumor sobre Cristiano Ronaldo, hicimos apuestas entre nosotros en el vestuario y estábamos seguros de que se iba a quedar. Pero bueno, cada uno hace su elección de vida", declaró Luka Modric en exclusiva para la dicha revista.

Balón de Oro

Luka Modric volvió a mostrar su humildad y aseguró que prefiere evitar hablar sobre sus chances de quedarse con el Balón de Oro de la temporada. El volante de Real Madrid y la selección de croacia, confesó que ha tenido una buena temporada; sin embargo reconoció que los otros candidatos también han sobresalido en sus clubes y selecciones como para quedarse con el trofeo.

"No me gusta mucho hablar de esto y no voy a decir en alto que 'sí, que merezco el Balón de Oro'. Este año ha sido sin duda el mejor de mi carrera y mi único objetivo es continuar con este ritmo. Pero no me oirás decir: "¡Soy yo quien debe ganar!". Son los expertos los que votan y los que tienen esta misión", detalló Luka Modric quien es favorito para quedarse con el trofeo.