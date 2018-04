MLS: Zlatan Ibrahimovic salió en defensa de Giovani Dos Santos

Luego de la derrota de los Ángeles Galaxy frente a Reds Bulls por 3-2, Zlatan Ibrahimovic defendió al mexicano Giovani dos Santos, quien regresó al equipo después de mes y medio y con ello acompañó al delantero sueco en la titularidad por primera vez desde su llegada a la MLS.

Zlatan Ibrahimovic reconoció errores que le costaron la derrota y aseveró que Giovani dos Santos realizó un buen partido al anotar el 2-2 parcial.

“Gio lo hizo bien, si no lució mucho es por error de todos nosotros porque nosotros debemos buscarlo a él, él necesita balones, necesita controlar el juego y si no lo encontramos no es su error, es nuestro error”, expresó 'Ibra'.

Luego enfatizó. "Porque él está en la posición correcta para tomar la pelota, así que nosotros debemos encontrarlo a él, no él encontrar la pelota. Así que si él no tiene pelotas es error del equipo, pero él dio un buen partido, marcó un buen gol”.

Zlatan Ibrahimovic fue duro con el equipo e hizo una autocrítica tras conseguir tercera derrota consecutiva. Para el sueco, es inaceptable perder y 'deben despertar'. “Tenemos que hacer mucho más, es inaceptable, no está bien perder… ¿cuántos van? Tres o cuatro… tres seguidos, es la primera vez que pierdo tres seguidos y no solo es sobre mí, es un esfuerzo de equipo y tenemos que hacer mucho más, eso es seguro, debemos despertar", señaló.