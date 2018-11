MLS elige 'bombazo' de Ibrahimovic como el gol del año [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic causó una gran revolución en la MLS. El delantero sueco dejó el PSG para arribar a Los Angeles Galaxy, un club que no tenía a una megaestrella desde la época donde jugaba David Beckham. Esta vez, 'Ibracadabra' se ha llevado un nuevo premio individual.

La MLS ha elegido el gol de Zlatan Ibrahimovic como el 'Gol del año' en el torneo. ¿Cuál fue? Pues el que marcó el delantero fue uno bastante especial. En su debut con Los Angeles Galaxy, su equipo iba perdiendo el clásico ante Los Angeles FC y tuvo que entrar 'Ibra' para anotar un golazo desde 36 metros de distancia, elegido el mejor de 2018. Aquel partido culminaría con un 4-3 favorable a su equipo y con un doblete.

Was it ever in doubt?!



The 2018 @ATT Goal of the Year belongs to @Ibra_official. pic.twitter.com/84QMLnihRb