​MisterChip lanza dura crítica contra España tras quedar eliminado

El conocido Twittero MisterChip no tuvo piedad al momento de criticar la actuación de España en la UEFA Liga de Naciones, donde no llegaron a meterse al 'Final Four' debido a la victoria de Inglaterra sobre Croacia.

MisterChip lanza dura crítica

El reconocido estadístico español MisterChip mostró todo su descontento en redes sociales lanzando una dura crítica contra el equipo comandado por Luis Enrique y que todavía no llega 'encender la máquina' como la mayoría de hinchas de la 'furia' quisieran.

'Croacia está en la B (merecidamente), Inglaterra se une a Portugal en la final four (merecidamente) y nosotros ( España)nos vamos al reverendísimo carajo (más que merecidamente)', publicó Alexis Martín-Tamayo o MisterChip como es conocido por la mayoría de usuarios en las redes sociales.

Los ingleses se han clasificado para la fase final del nuevo torneo de la UEFA, aunque llegaron a estar durante 21 minutos en la Liga B. 'La selección de la rosa' se supo recuperar al gol inicial de Andrej Kramaric para Croacia y le dio vuelta al encuentro con goles de Jesse Lingard y Harry Kane (2-1).

Con este resultado se meten a las semifinales de la UEFA Liga de Naciones, por encima de España, a la que dejaron en segunda posición del grupo y a Croacia en la zona B del torneo que recién ha visto luz en el 'Viejo Continente' este 2019.