David Faitelson, periodista de ESPN México, siempre se mostró crítico por el nivel futbolístico de la Concacaf y las organizaciones de la Copa Oro, debido a los intereses de las federaciones de fútbol de México y Estados Unidos.

En una nueva crítica hacía la Copa Oro, vía Twitter, el conocido estadista español Mister Chip cuestionó sus dichos: “David, tienes una tendencia enfermiza a que prácticamente todo lo que rodea al fútbol de tu región te parezca una mierda. Quizá elegiste mal tu profesión, lo cual sería una auténtica lástima porque tienes un trabajo privilegiado que merece un poco más de entusiasmo por tu parte”.

La respuesta de David no se hizo esperar y llegó minutos después: “Estimado Mr. Chip: La “tendencia enfermiza” a la que te refieres puede que sea una consecuencia del temor a convertirme en un ‘porrista’. Y que, por cierto, yo pensaba que no existía en España, pero que, según veo, me equivoque”.

“Por otra parte, si elegí mal mi profesión, no es tu problema. Tú sigue ofreciéndonos tus muy notables estadísticas y datos. Y cuando quieras clases de periodismo, tiene mi teléfono”, agregó el mexicano, quien trabaja en ESPN México.

Las selecciones dominantes en la Concacaf son México y Estados Unidos y lo volvieron a demostrar en la final disputada entre ambas selecciones en la Liga de Naciones de esa zona. En la final del 2021, los estadounidenses se quedaron con el título.