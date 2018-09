Míster Chip y el polémico tuit contra Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los dos grandes ausentes de la ceremonia organizada por la FIFA en Londres, los premios The Best. Ambos jugadores, quienes llevaron el dominio del fútbol durante 10 años, esta vez no son los principales protagonistas y, tal y como ocurrió en la ceremonia de la UEFA, no están presentes en esta ocasión.

Por tal motivo, Mister Chip aprovechó las redes sociales para dejar un duro mensaje contra Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sintiéndose completamente decepcionado de sus actitudes para con sus colegas en esta ceremonia.

"Jamás faltaron cuando ganaron y siempre estuvieron rodeados de compañeros que aplaudieron y reconocieron sus méritos. Hoy eligen no viajar y no ser ellos quienes aplaudan y reconozcan a otro compañero. Gigantes y leyendas dentro de la cancha. Simples pulgarcitos fuera de ella", indicó el español en una dura crítica contra Messi y Cristiano.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo está entre los 3 finalistas junto a Luka Modric y Mohamed Salah, pero no es el principal candidato a llevarse el premio, mientras que Lionel Messi no ha ido pues no está dentro de los 3 candidatos.

