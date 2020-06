Hoy Real Madrid contra Real Sociedad vía ESPN 2 ONLINE tiene la gran chance de ser único líder de LaLiga Santander, siempre y cuando consiga una victoria en el estadio Reale Arena. Los merengues pueden poner la recta final el torneo español y aquí te contamos los canales TV, alineaciones confirmadas y otros detalles para seguir en vivo y en directo este duelo que promete ser emocionante de principio a fin.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó este sábado que nada ha cambiado de cara al título de LaLiga, tras el empate del Barcelona el viernes en Sevilla (0-0), lo que permitiría a su equipo colocarse líder si vence el hoy a la Real Sociedad en Anoeta.

“No va a cambiar nada que tengamos la posibilidad de recuperar el liderato. Tenemos un partido, el tercero, y hay que seguir en esta línea. Hemos hablado de once finales. Es otro partido y lo vamos preparar pensando solo en hacerlo a tope y darlo todo en el campo”, afirmó Zidane.

Real Madrid vs Real Sociedad | Jornada 30 de LaLiga

¿Cuándo se juega? Domingo 21 de junio de 2020 ¿Dónde se juega? Estadio Reale Arena ¿A qué hora se juega? 15:00 horas, tiempo del centro de México. ¿Transmisión, Canal TV? Podrás seguirlo en vivo a través de la señal de ESPN 2, y en ElBocon.pe tenemos el minuto a minuto del partido.

Real Madrid vs. Real Sociedad: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Vinicius, Hazard y Benzema.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Llorente, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Willian José, Oyarzabal.

¿Los árbitros favores al Real Madrid? Zidane Responde

“Lo que me interesa y es importante para mí es el partido del domingo. Tengo mi opinión, pero no la voy a decir porque puede pasar al revés. Solo pienso en el partido, que es lo que nos anima a nosotros. Jugar el partido y nada más. No nos están favoreciendo los árbitros. Soy muy directo. Nada más”, señaló.

Real Madrid venció al Eibar y al Valencia después de los tres meses de parón y Karim Benzema continúa su excelente temporada llevando 21 goles en 38 partidos.

