Mira ESPN 2 en Vivo para ver Boca - Universitario, partido internacional por el Torneo de Verano, Copa San Juan 2020 desde el estadio del Bicentenario de San Juan. A continuación El Bocón te enseñará dónde ver en vivo y en directo este choque que marcará el regreso de Miguel Ángel Russo al banquillo del cuadro xeneize.

Así no más un equipo peruano no juega frente a Boca Juniors. Y a pesar de que no es un partido oficial, sino amistosos, en Universitario de Deportes están con los ánimos por los cielos para demostrar de qué están hechos y, de paso, aguarle la fiesta a Miguel Ángel Russo, técnico ‘xeneize’, que hará su gran debut en su vuelta al equipo de la ribera desde el 2007, cuando tuvo su última etapa exitosa en el azul y oro.

Los cremas, que tuvieron ayer doble turno en San Juan -ciudad donde se disputa el Torneo de Verano-, llegan entonados a dicho duelo gracias al triunfazo que sacaron frente a Huracán. Sin embargo, no se confían, ya que Boca Juniors querrá arrancar el 2020 con el pie derecho.

La única variantes que realizaría el técnico Gregorio Pérez respecto al que venció al ‘Globo’ sería el ingreso de Donald Millán por Rafael Guarderas, por lo que la ‘U’ pasaría del 4-3-3 al 4-2-3-1.

A PURO GOL: Boca, un equipo con hambre de triunfos

Sin Esteban Andrada por lesión, Marcos Díaz se parará delante de los tres palos ante los merengues. Russo y compañía anhelan ganar para iniciar el 2020 con una sonrisa que les dure hasta fin de año.

Universitario de Deportes enfrenta a Boca Juniors. (Video: América TV) 16/01/20 Depor

Boca vs. Universitario: mira las posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Marcos Díaz, Leonardo Jara, Lisandro López, Junior Alonso, Emamanuel Mas, Eduardo Salvio, Iván Marcone, Emanuel Reynoso, Agustín Obando, Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo

Universitario: José Carvallo, Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quino, Iván Santillán, Donald Millán, Armando Alfageme, Rafael Guardera, Jonathan Dos Santos, Alberto Quintero y Alejandro Hohberg. DT: Gregorio Pérez.

Qué periodistas estarán en las transmisión del Universitario vs. Boca

ESPN será el canal encargado de llevar la transmisión del partido entre Universitario y Boca. Para este compromiso los periodistas peruanos encargados de llevar las riendas de este duelo en San Juan serán: Germán Sosa (Narración), Franco Lostanau (Comentarios), Vanessa Almenara (Comentarios).

Universitario vs. Boca Juniors: conoce el historial de enfrentamientos entre ambos clubes

1966 | Universitario 2-1 Boca Juniors | Copa Libertadores

1966 | Boca Juniors 2-0 Universitario | Copa Libertadores

1967 | Universitario 0-0 Boca Juniors | Amistoso

1970 | Universitario 1-3 Boca Juniors | Copa Libertadores

1970 | Boca Juniors 1-0 Universitario | Amistoso

1971 | Universitario 0-0 Boca Juniors | Copa Libertadores

1981 | Universitario 1-0 Boca Juniors | Amistoso

1989 | Universitario 0-0 Boca Juniors | Copa Libertadores

1989 | Boca Juniors 2-0 Universitario | Copa Libertadores

Qué canales harán la transmisión para ver el Universitario - Boca Juniors desde Argentina

Los canales que llevarán la señal y transmisión en vivo del partido Boca vs. Universitario serán: FOX Sports Premium, FOX Sports Argentina, ESPN, ESPN 2, TNT Sports y TyC Sports Internacional serán los encargados de la transmisión del choque en la ciudad de San Juan.

Más canales que transmiten en vivo Boca vs. Universitario

Argentina ESPN 2, Fox Sports Premium, TNT Sports

Bolivia: ESPN Play

Chile: ESPN Play

Colombia: ESPN Play

Ecuador: ESPN Play

México: ESPN Play

Paraguay: ESPN Play

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN Play

Venezuela: ESPN Play

Boca vs. Universitario [EN VIVO] Estas son las alineaciones confirmadas de los cremas y xeneizes para el choque en San Juan [FOTOS]

