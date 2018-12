Miniserie de Diego Maradona en peligro

Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona, iniciará acciones legales para que no se haga la serie del que es considerado hasta hoy uno de los mejores jugadores del mundo.

"Nlo voy a permitir porque no conozco el libro y no sé cómo lo van a tratar. Las actrices no tienen nada que ver con esto", explicó la ex de Diego Maradona en "Involucrados". Y continuó: "Me junté con alguien pero no sé bien quién era esa persona. Ellos quieren contar una historia que no sé si es la que yo viví. Entonces prefiero que no, porque si van a buscar información en un lugar donde no la tienen que buscar y van a mostrar una Claudia que no es o no fue… Yo no lo voy a permitir. No puedo dejar que digan cosas que no son ciertas".

Luego del éxito de los biopic de Luis Miguel y Freddy Mercury, la expectativa por la miniserie de Diego Maradona, actual técnico de Dorados de Sinaloa, es enorme sin embargo los deseos de los hinchas podrían verse frustrados. Temas como su pasó por Boca Juniors, Barcelona, Napoli, el título del mundo con la selección argentina en México 86 y su etapa de entrenador, pasando por sus líos amorosos y problemas con las drogas forman parte central de la miniserie que viene rodándose en Argentina y Europa.