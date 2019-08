Miguel Ángel Russo y Cerro Porteño sufren las burlas de Olimpia con una polémica frase | FOTO

Polémica burla. Una frase ha desatado malestar en Cerro Porteño, equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, en la previa al clásico del fútbol de Paraguay frente a Olimpia. El encuentro se lleva a cabo en La Nueva Olla y el 'Decano' pegó un cartel en la puerta de su vestuario con la frase: "Campeón del Mundo", junto a todos los títulos internacionales que ha conseguido el club.

De otro lado, los empleados de Cerro Porteño expresaron su malestar e indicaron que "por las buenas o por las malas" iban a retirar dichos afiches del vestuario de Olimpia.

Respecto a esta situación con los empleados de Cerro, Malte Melgarejo, director de comunicaciones de Olimpia, indicó lo siguiente: "La gente de seguridad de Cerro ingresó a nuestro vestuario y arrancó el logo. Tuvimos un pequeño altercado, fueron prepotentes pero en este momento está más tranquila la situación", explicó el dirigente en el Cardinal Deportivo.

Además, afirmó que volvieron a colocar dicho afiche: "Lo volvimos a poner. Ya hubo un pedido de no traer las copas, que no sé qué tiene de malo. Le hicimos un pedido a la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) que los que no tienen que ver con el club despejen la zona del vestuario de Olimpia", sentenció Melgarejo.

