México vs. Panamá EN VIVO ONLINE partido de fútbol masculino por los Juegos Panamericanos 2019

México vs. Panamá EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO el partido por la fecha 1 del grupo A del fútbol masculino en los Juegos Panamericanos Lima 2019 desde el estadio San Marcos, ese lunes 29 de julio desde las 10:00 a.m. (horario peruano) con transmisión del canal 19 de Movistar.

El duelo entre México y Panamá será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que define las posiciones el fútbol masculino de Lima 2019.

Las selecciones de México y Panamá iniciarán la competencia en el fútbol masculino de los Juegos Panamericanos, este lunes 29 de julio. Los combinados de Argentina y Ecuador completan el grupo A.

El cuadro azteca llegó a Lima 2019 como uno de los favoritos para luchar por una medalla. El equipo comandado por el entrenador Jaime Lozano tuvo competencia de alto nivel en el Torneo Esperanzas de Toulon en Francia.

El ‘Tricolor’ disputó un total de cinco encuentros en el certamen amistoso. Los aztecas vencieron a Baréin (2-0), China (1-0) y empataron sin goles ante Irlanda en el desarrollo del grupo C de esta competencia.

La selección mexicana avanzó de ronda e igualó 2-2 contra Japón en las semifinales, pero cayó en la tanda de penales por 5-4. En el choque por el tercer lugar derrotó por la misma vía el cuadro irlandés por 4-3.

José Godínez (León), Eduardo Aguirre (Santos Laguna), Ismael Govea (Atlas), Paolo Yrizar (Querétaro), Francisco Venegas (Tigres), son algunos de los futbolistas más destacados en el elenco azteca.

Por su lado, la selección panameña de Julio Dely Valdés desea mejorar la participación de Toronto 2015. Hace cuatro años, los 'canaleros' pelearon por la medalla de bronce, pero cayeron frente a Brasil por 3-1.

México vs. Panamá: horarios del partido

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 5:00 p.m.

Lima 2019: precios de las entradas para este evento

Sede: Estadio San Marcos

Fechas: 28, 29, 30 de julio y 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles

Lima 2019: ¿Cómo llegó a esta sede?