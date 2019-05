México vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 1 del Mundial Sub 20

México vs. Italia EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 1 del grupo B del Mundial sub 20 el Estadio Municipal de Gdynia desde las 11:00 a.m. (horario peruano) y con transmisión de DirecTV Sports, Televisa Deportes y Univisión.

El duelo entre México e Italia será uno de los más atractivos de la primera jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá las posiciones en el Mundial sub 20.

Las selecciones sub 20 de México e Italia iniciarán su camino en la Copa del Mundo de esta categoría, cuya sede elegida es Polonia. El duelo entre ambos combinados está programado para este jueves 23 de mayo.

El ‘Tricolor’, comandado por Diego Ramírez, llega a la competición con dos de sus mejores futbolistas: Diego Lainez (Real Betis) y José Juan Macías (León). Aunque tendrá las bajas de Jonathan González y Carlos Vargas, ambos de Monterrey.

El rendimiento de la selección mexicana preocupa por los resultados obtenidos en los tres amistosos previos a la competencia oficial: tres derrotas, frente a Arabia Saudita, Colombia y Nueva Zelanda.

No obstante, Macías confía que la situación cambiará en los partidos durante el torneo. “Se esperan grandes cosas de esta selección, te aseguro que haremos un gran papel en el Mundial y vamos a salir campeones del mundo”, aseguró el jugador de la ‘Fiera’.

Italia, sin mucho brillo en las citas del Mundial sub 20, encadena en Polonia por primera vez en su historia su segunda presencia consecutiva, y lo hace además como vigente bronce mundial luego del tercer puesto logrado en Corea del Sur al derrotar en penales a Uruguay.

Andrea Pinamonti es el jugador más peligroso del cuadro italiano. El delantero tuvo participación durante esta temporada del Calcio con el Frosinone. El atacante marcó 5 tantos en esta campaña de la Serie A.

México vs. Italia: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Paraguay 12:00 p.m.

Chile 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.

México vs. Italia: posibles alineaciones

México: Higuera; Álvarez, Sepúlveda, Orona, Cárdenas, Plascencia, Lozano, Lainez, Domínguez, Macías, López.

Italia: Plizzari; Buongiorno, Ranieri, Gabbia, Colpani, Frattesi, Colpani, Esposito, Alberico, Capone, Pinamonti.