En México afirman que "van a despedir a Maradona porque está enfermo"

Diego Maradona ha causado gran alboroto en México luego de firmar su contrato para dirigir a Dorados de Sinaloa. El estratega argentino ha recibido comentarios de todo tipo y uno de ellos fue el que recibió por parte del entrenador mexicano José Luis 'Chelís' Sánchez Solá.

Fuertes comentarios de 'Chelís'

"Por supuesto que no va a hacer nada y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo y no se da cuenta quien lo contrata, ni sus allegados. Está enfermo y más que contratarlo, necesitarían los grandes clubes del mundo ayudarlo a salir de su enfermedad. Es obvio que está enfermo", afirmó el entrenador de Las Vegas Lights FC para ESPN.

Solo buscan su beneficio

Además, el técnico afirmó que Dorados de Sinaloa solo quiere aprovecharse de la mala situación que atraviesa Diego Armando Maradona: "No es una máquina, no es una luminaria, no es una marquesina. Es un ser humano del cual se están aprovechando. Obviamente, al estar mal no les va a funcionar y lo van a acabar despidiendo, porque está enfermo, va a reincidir en las cosas que acostumbra este señor. Tú no puedes agarrar a un ser humano para beneficiarte, eso es prostitución", agregó.

Debió haberlo ayudado

Diego Armando Maradona llegó a Dorados de Sinaloa por recomendación de Antonio Mohamed y también le mandó un fuerte mensaje: "Mohamed si lo quisiera ayudar y fuera su amigo, lo manda a un hospital antes de darle un equipo en Culiacán. Eso no es ser amigo, pero bueno, cada quién que entienda la palabra amistad como quiera", finalizó el DT.

