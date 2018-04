El mexicano Andrés Guardado fue víctima de discriminación en España [VIDEO]

El futbolista mexicano Andrés Guardado fue víctima de insultos racistas en el partido entre su equipo el Betis y el Eibar (con victoria del primero) por parte del mediocampista español Iván Alejo.

Las imágenes captadas por las cámaras de televisión mostraron el preciso instante en que Alejo, que había ingresado a los 78', empezó a insultar a Andrés Guardado llamándolo 'sudaca', un término peyorativo que se usa en España para referirse indistintamente a las personas latinoamericanas.

Sudaca dice Iván Alejo. Pudo ser tanto a Andrés Guardado como al dominicano Junior Firpo. Cualquiera de los dos escenarios está mal: @LaLiga #RealBetis #Eibar pic.twitter.com/Inik8mrqba — Blanca Rios B. (@BlancaRios_7) 7 de abril de 2018

Andrés Guardado no ha hecho de lo sucedido un escándalo ni su equipo el Betis se ha pronunciado al respecto para solidarizarse con su jugador. Menos el Eibar ha dicho nada al respecto.

El que sí lo ha hecho es el 'faltoso' Iván Alejo, quien a través de su cuenta de Twitter se disculpó públicamente con Andrés Guardado y aseguró que no volverá a cometer el mismo error.

"Después de lo ocurrido ayer me gustaría pedir perdón a Andrés Guardado, a todo el mundo del fútbol, y a todo el que se haya sentido ofendido. Es algo que no debería ocurrir nunca y me avergüenzo de ello. Es un momento en el que estamos a muchas pulsaciones. No volverá a ocurrir", publicó el español.