Metieron preso a un árbitro en Europa por inventar un penal [VIDEO]

Si esto se viviera en todos los países del mundo, gran parte de los árbitros ya estarían presos. En la Primera División de Serbia, Srdjan Obradovic favoreció al Spartak Subotica al cobrar un penal que no existió y la policía lo acusó de haber cometido un "acto criminal" en contra del Radnicki Nis.

A los 21 minutos del segundo tiempo, el árbitro pitó un penal bastante dudoso para el Spartak Subotica y fue Nikolic quien convirtió el gol. Pero fueron solo 12 minutos más tarde donde llegó la polémica, pues cobró otro penal a favor del Spartak donde nadie sabe lo que sancionó.

El equipo perjudicado, Radnicki Nis, solo hizo los respectivos reclamos en cancha, pero la policía tomó justicia por ellos. Acusaron a Srdjan Obradovic de "haber cometido un acto criminal y abuso de poder", acusado también de haber arreglado el partido.

El árbitro permanecerá en la cárcel durante las próximas 48 horas, así lo informó el Ministerio del Interior de Serbia. Finalmente, el presidente de la Asociación de Fútbol de Serbia pidió que sea castigado y no vuelva a dirigir nunca más.

Some of the most blatantly corrupt refereeing you'll ever see.



Some background - Spartak Subotica were playing Radnicki Nis in a match that directly determined the Europa League spot in the Serbian League. This was their 2nd pen of the game awarded by referee Srdjan Obradovic. pic.twitter.com/i1dJD59MGd