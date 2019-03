Messi responde a Mauro Icardi: "Acá no tratamos mal a nadie"

Hace unos días atrás, el atacante Mauro Icardo reveló que en el actual grupo de la selección argentina hay más compañerismo que anteriores selecciones. Estas palabras sorprendieron a la estrella del Barcelona, Lionel Messi, quien no se quedó callado y le respondió.

El astro argentino quedó contrariado con dichas declaraciones de Icardi y dio como ejemplo la relación que llevó con los ex-seleccionados: Román Riquelme, Gabriel Heinze, entre otros, con quienes no fue muy amigo, pero eso nunca impidió que se arme un bonito grupo.

"No lo sé (lo que dijo Icardi). Si fue así, no lo entendí. Con Icardi tuve dos partidos nomás, porque justo me lesioné. Pero no sé qué le habrá pasado para que diga eso. Hay gente más grande, gente más joven, y no quiere decir que esté todo mal. Cada uno va haciendo su grupo. Pasó en todas las selecciones. Yo veía a Heinze, el Ratón (Ayala), Román (Riquelme), y no me acercaba a ellos, pero no estaba todo mal. No sé qué habrá querido decir Icardi. Nunca tratamos mal a nadie", apuntó.

Asimismo, Messi contó un poco de su vida en el cuadro catalán, donde no es muy sociables con sus demás compañeros, pues lo único que le interesa es jugar al fútbol.

"Acá (en Barcelona) tampoco hablo mucho. Juego y es lo que me gusta. No soy de dar entrevistas o salir hablar después de los partidos. Hago lo mismo en todos lados. Tenía que haber cortado antes con las mentiras que se dijeron. Uno va aprendiendo de la experiencia", sentenció.