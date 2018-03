Messi: "Queremos sacarnos el gustito del 2014 y ganar el Mundial"

Un pase gol a los 112' del segundo tiempo extra, que tuvo como receptor a Mario Gotze, mató toda ilusión de ganar su tercera Copa del Mundo a la selección argentina en el mundial Brasil 2014. Cuatro años después, Argentina tendrá la oportunidad de sacarse el clavo en Rusia 2018 y así de claro lo tiene Lionel Messi.

Esta es su oportunidad

Esa sensación de haber tenido cerca la posibilidad de ser campeones del mundo ha dejado muy marcado a la selección argentina y Messi, como líder del grupo, aseguró que buscará alzarse en lo más alto en Rusia 2018.

"La deuda la tenemos con nosotros mismo, a la gente no le debemos nada. Nosotros siempre nos dimos al máximo, y no se dio, porque Dios no quiso, pero así nosotros mismos queremos sacarnos el gustito y conseguirlo (ganar la copa del mundo), estando tan cerquita (En el mundial Brasil 2014)", señaló.