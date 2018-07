¿Messi es extraterrestre? El nuevo tatuaje de la 'Pulga' [FOTO]

¿Lionel Messi es un extraterrestre? Gerard Piqué, Alfio Basil y Ángel di María afirman que sí lo es porque no hay ser humano que haga lo que él hace con el balón, han dicho en reiteradas ocasiones. Y al parecer, un hincha fiel a la Pulga lo ha corroborado.

Federico Rodríguez decidió rendirle un homenaje a su estrella máxima y se hizo un singular tatuaje. Un extraterrestre quitándose la máscara de Lionel Messi, es la imagen que se pintó en la pantorrilla derecha y ha generado revuelo en las redes sociales.

"Hace un tiempo vengo pensando con Alejo, mi tatuador, que quería hacer algo original con Lionel Messi. Ni bien me mandó el modelo, acepté de una. Quería mostrar que Leo no es de este planeta, ni de esta galaxia, ni de este país. Y me pareció una buena forma de retratarlo, ser contemporáneo a Leo es emocionante", dijo Federico Rodríguez.