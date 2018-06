Messi asume su reponsabilidad del penal errado

La Selección Argentina no pudo ganar en el debut mundialista, siendo un sabor amargo el penal errado por Lionel Messi, que pudo significar la victoria albiceleste.

El capitán argentino, lamentó el penal y señaló que eso hubiera cambiado el rumbo del partido, por lo que asume la responsabilidad. "Nos costó crear situaciones por adentro y también por afuera. El penal hubiese cambiado el rumbo del partido y me hago cargo. Estamos tranquilos, no preocupados", dijo Messi.

La 'Pulga' aseguró que fue algo doloroso errar una pena máxima en una Copa del Mundo: "No es fácil cuando un rival se mete tan atrás. El penal fue doloroso. Me siento responsable. No tenemos que volvernos locos. Merecimos ganar, pero tenemos que mejorar muchas cosas. Ahora tenemos que estar tranquilos".

La estadística marca que Messi ha fallado cuatro de los últimos ocho penales que ha pateado entre Barcelona FC y la Selección Argentina. Lo llamativo del dato es que lo hizo de forma intercalada. Es decir, cuando convirtió uno, falló el siguiente

Se viene un panorama duro para la Selección de Jorge Sampaoli. "Todos los rivales son complicados y debemos ganar los dos partidos para poder ganar el grupo. Queremos ser primeros y apuntamos a esa opción".