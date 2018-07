Menotti y su descargo tras el audio filtrado donde dispara contra la AFA

"Me dan ganas de agarrar un revólver y matarlos", fueron las palabras de César Luis Menotti que causaron fuertes repercusiones en Argentina por disparar contra la AFA. Al histórico técnico no le gustó para nada que la AFA haya comprado una casa en Marbella en medio de una crisis institucional.

El descargo de Menotti

"Vivimos en un país infame y se filtran cosas que pertenecen a la privacidad. Lo puedo contar: me levanto a la mañana, ojeo el diario, veo una casa en Marbella a la que conozco porque sé lo que han operado… y que la AFA la había comprado. Me agarró indignación, los clubes no tienen agua y compramos una casa. No sé para qué sirve. Es un disparate. Mejor tener una casa en Jujuy o Salta para entrenar que en Marbella. Se lo comenté a un amigo, y en este país hay más vigilantes que gente", afirmó.

Además, no le gustó la forma en la que se filtró todo: "Lo subieron con una intencionalidad que no es la mía. Ahora me explican que la casa la ofrecen gratis, en comodato; igual no le veo utilización". Y su malestar por la difusión de una opinión personal: "Es una hijaputez. Yo hablaba con un amigo, y dije boludeces. Agarrar un revólver… Después me entero de que no lo compraron, que solo fueron a ver el predio".

