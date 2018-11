Medios franceses ven a Luka Modric como el favorito para ganar el Balón de Oro

Finalizada la votación para elegir al Balón de Oro, premio que entrega la revista francesa France Football, desde París ya empiezan a surgir los nombres de lo favoritos a obtener este galardón. Por ahora, todas las informaciones indican que los nombres de los grandes candidatos son Luka Modric, Varane, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

Modric va primero

Desde que finalizaron las votaciones el pasado viernes, la Radio Europe 1 de Francia aseguró que, por los primeros resultados, la tendencia es el croata Luka Modric por delante de Raphael Varane y Mbappé. Griezmann estaría un escalón más abajo.

Debido a que no hay un francés favorito entre todos los votantes, esto le estaría otorgando más opciones al volante croata. Raphael Varane es el que apunta a superar a Luka, ya que fue el más votado por el jurado francés para el premio The Best.

Luego de que el Mundial Rusia 2018 finalizara, las personalidades de fútbol galo como Michel Platini, Laurent Blanc o el presidente de la Federación Francesa, Nol Le Grat, vieron a Varane como el mejor porque creen que resume el espíritu del equipo por encima de las individualidades. Y, además, porque cierra la temporada con el mejor palmarés en la historia del fútbol francés, tras conseguir una cantidad increíble de títulos con el Real Madrid.

Luego de mucho tiempo, el Balón de Oro no será disputado por Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi, tendencia que ya se había hecho costumbre en los últimos años.

