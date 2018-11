Mbappé sufre terrible lesión en el hombro contra Uruguay [VIDEO]

Kylian Mbappé ha sufrido una fuerte lesión en el amistoso ante la selección de Uruguay. En una jugada donde quedó mano a mano con el portero Campaña, el delantero del PSG saltó pero en su caída, todo el peso recayó sobre el hombro, lo que le provocó una lesión que lo ha dejado fuera del encuentro al minuto 38 de la primera etapa.

En reemplazo de Kylian Mbappé tuvo que ingresar Florian Thauvin, quien cumplió una buena labor ante Uruguay. El delantero del Olympique de Marsella suele ser un cambio habitual en el equipo dirigido por Didier Deschamps.

Mbappe was forced off during Frances international game. Neymar also limped off during his game for Brazil.



PSG play Liverpool next week in the #UCL. Although Mbappes injury doesnt look bad, it will still be a worry for Thomas Tuchel. pic.twitter.com/AQ6GRuxT2R