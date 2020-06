Mayer Candelo, exjugador de Universitario de Deportes, destacó a Juan Manuel Lillo como uno de los técnicos que más lo marcó durante su carrera futbolística, a pesar de coincidir con el nuevo asistente de Pep Guardiola en el final de su trayectoria, no como hubiese querido.

El actual estratega reconoció la jerarquía del español, defendió su trabajo y aseguró que no es como lo pintan. “Lillo no es ‘versero’. Que aquí (en Colombia) no valoremos a los que nos vienen a enseñar es diferente”, señaló este jueves el exvolante colombiano, quien fue dirigido por el flamante empleado del Manchester City en Millonarios.

“Si a los 20 años me hubiera dirigido Lillo, sería Messi”, se animó a decir Candelo, que también vistió las camisetas de Juan Aurich y César Vallejo en el Perú.

“De todos los entrenadores aprendí. Me dejaron muchas enseñanzas. Todas las vivencias que tuve fueron maravillosas”, agregó el otrora habilidoso mediocampista a través de la señal de Caracol Radio.

Juan Manuel Lillo, de 54 años, se unió al cuerpo técnico de Guardiola en calidad de entrenador adjunto, ocupando así un lugar que ocupó recientemente su compatriota Mikel Arteta, que en diciembre pasó a dirigir al Arsenal.

El entrenador se dio a conocer a mediados de los años 1990 en la LaLiga española. En 1995 se convirtió en el entrenador más joven de la élite de su país, con 29 años al frente del Salamanca. También dirigió a otros clubes españoles como Oviedo, Tenerife, Zaragoza y Almería. En Colombia dirigió a dos clubes, Millonarios (2014) y Atlético Nacional (2017).