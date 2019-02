Sarri deja 'en visto' a Guardiola tras goleada histórica del City [VIDEO]

Manchester City hizo gala de su mejor fútbol en la fecha 26 de la Premier League y humilló con 6 goles a un Chelsea que ha sido inestable en las últimas fechas del campeonato. El argentino Kun Aguero puso una cuota de 3 goles, Raheem Sterling marcó un doblete e lkay Gündoan sumó con un tanto, sin embargo, hay un personaje que es el 'cerebro' detrás de esa exitosa operación. Se trata del histórico técnico: 'Pep' Guardiola.

Guardiola dejó en claro una vez más que por algo es uno de los mejores estrategas pero lo ejecutado no agradó particularmente a una persona, el DT 'blue' Maurizio Sarri quien tuvo una reacción inesperada al final del compromiso.

Mira el video:

FROSTY! Maurizio Sarri wasnt for shaking Pep Guardiolas hand after that defeat pic.twitter.com/Ozh1CAHf3a

