No es tarea sencilla. Mauricio Pochettino llegó al París Saint-Germain con el objetivo de conseguir la tan ansiada Champions League; y, dispone de una de las más destacadas plantillas. Debido a esto, el DT del PSG consideró que entrenar al equipo de la Ligue 1 con “los mejores jugadores del mundo” no es fácil, ya que tiene que manejar desde sus emociones hasta sus entornos.

“Manejamos a personas con emociones, el comportamiento de todos no es una línea plana. Es una sucesión de altibajos: uno está feliz, otro está sentido, uno está funcionando bien, otro no”, dijo Pochettino a L’Equipe.

“Creo que lo más importante para el grupo es tratar de equilibrar los estados de ánimo”, sostuvo el argentino que dispone de grandes jugadores en en ataque, con Lionel Messi junto a Neymar y Kylian Mbappé, y opciones como Ángel Di María, Mauro Icardi y Julian Draxler.

Para Mauricio no es solo entrenar a los futbolistas, va más allá: “No debemos olvidar que tenemos en nuestras manos a los mejores jugadores del mundo, pero también a sus familias, sus séquitos, sus entornos. No es fácil”.

El PSG, que lidera la Ligue 1 con 10 puntos de ventaja y juega contra el Nantes como local el sábado, no pudo defender el título liguero la temporada pasada y cayó en semifinales de la Liga de Campeones.

Pochettino, quien anteriormente fue entrenador en Tottenham Hotspur y los guió a una final de la Liga de Campeones, dijo que las exigencias en el equipo francés son muy diferentes, por la expectativa de un éxito inmediato.

“El PSG quiere ganar. Ganar la Liga de Campeones, el campeonato, la Copa, todos los partidos. No vinieron a buscarnos para construir un proyecto, a preguntarnos qué necesitábamos para desarrollar nuestras ideas, o qué nos gusta”, señaló.