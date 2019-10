​Materazzi y su hijo sorprenden con tatuaje de Boca Juniors | FOTO

Marco Materazzi y su hijo Dadive llegaron hasta Argentina para presenciar el Boca Juniors vs River por semifinales de Copa Libertadores. Los italianos fueron recibidos de la mejor manera por el pueblo 'xeneize' y como muestra de agradecimiento decidieron hacerse un tatuaje del escudo.

'¡Bien bosteros! Luego de la eliminación de la #Libertadores y presencia el duelo ante #River, Marco #Materazzi y su hijo Davide se tatuaron el escudo de #Boca', circuló en las redes sociales luego de conocerse el detalle de Materazzi.

Tras la derrota de Boca Juniors el técnico 'xeneize' Gustavo Alfaro brindó una conferencia de prensa con sabor a despedida donde habló en pasado de su ciclo y se puso como meta sólo los encuentros que restan hasta fin de año. 'Me siento orgulloso de haber estado en Boca porque el hincha tuvo una dignidad de aplaudir a sus jugadores. Fue un aprendizaje muy duro porque no es fácil estar en esta silla y conducir a un club tan grande como este', sostuvo.

"El infierno de Estambul es una mentira": Chiringuito revela que Galatasaray usa parlantes [VIDEO]

También se refirió a la posibilidad de seguir al mando de Boca Juniors para el otro campeonato 'No me corresponde hablar de continuidad porque el club está en una disyuntiva política y tiene que elegir presidente a fin de año. Cuando hace un mes Nicolás Burdisso (el director deportivo) quiso hablarme de continuidad le dije que no era el momento. Yo quiero tratar de terminar los partidos que me quedan en este año y luego recuperar mi vida', dijo el experimentado DT.

