El crack del Real Madrid que se niega a entrenar y quiere salir del club

Los problemas continúan para Real Madrid: Chelsea no suelta por nada del mundo a Thibaut Courtois; se fue Cristiano Ronaldo; Luka Modric quiere su traspaso al Inter de Milan; aún no encuentran a un goleador y ahora es Mateo Kovacic quien protagoniza un acto de rebeldía y se niega a entrenar con el club.

Según ha informado el diario Marca, Mateo Kovacic tuvo una reunión con los dirigentes del Real Madrid y les expresó su deseo de partir del club en caso no le den minutos como titular.

Sus declaraciones tras el Mundial

"Me gustaría jugar más en el Madrid porque amo el fútbol y estar sobre el terreno de juego. Y sé que en el Madrid es difícil jugar de titular, especialmente porque llegué muy joven. Entiendo la situación, pero por eso mismo creo que lo mejor para mí es que me vaya a otro club donde tenga la oportunidad de jugar regularmente como titular. Es una oportunidad que creo que puedo tener y que deseo ahora mismo". Esta información no hace más que confirmar lo que ya había expresado públicamente.

Equipos como Inter de Milan, Napoli y Milan se han mostrado interesados en fichar a Mateo Kovacic, que en el Mundial demostró una gran actuación y que fue clave en las semifinales de la Champions League con el Real Madrid.

