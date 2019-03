Martín Liberman: "Lionel Messi utiliza a su hijo para victimizarse"

Luego de que Lionel Messi abandonara la selección de Argentina para regresar a Barcelona, gran polémica se ha generado en la prensa de su país. Muchos aseguran que la 'Pulga' fingió su lesión para no jugar el duelo ante Marruecos y otros afirman que su regreso con la Albiceleste fue por un tema comercial.

Uno de los más críticos fue Martín Liberman. El periodista deportivo criticó las declaraciones de Lionel Messi, acusándolo de mentir y victimizarse al afirmar que en Argentina es odiado. La 'Pulga' respondió con fuerza en una entrevista ofrecida a un medio internacional.

"Lionel Messi claramente se victimiza, dice que es maltratado en su país, una gran mentira de su parte porque lo único que le pasa a Messi en Argentina es que es amado, Messi es venerado, Messi es una suerte de Dios. Cuando juega la Argentina uno no ve camisetas argentinas, ve camisetas de Messi", aseguró Martín Liberman.

Con la pierna en alto

Martín Liberman no dudó en calificar de "golpe bajo" que Lionel Messi haya utilizado a su hijo para referirse a las críticas que recibe de parte de cierta prensa argentina y algunos hinchas. El periodista está en contra de eso.

"Me parece un golpe bajo que Lionel Messi utilice a su hijo para victimizarse, porque obvio que al 'nene' no le gusta ver cosas que dicen de papá, obvio. Me parece que hay cosas que no se deben decir, él sabe por qué lo dijo, y yo entendí que tomó una postura de victimización que no tiene ningún sentido", sentenció.

