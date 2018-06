Martín Liberman involucrado en un fuerte escándalo sexual [VIDEOS]

Martín Liberman es el nuevo protagonista de un fuerte escándalo sexual en la TV de Argentina. El famoso periodista de Fox Sports ha sido echado por Natacha Jaitt (un personaje de la farándula argentina) con unos audios comprometedores, en los que se revela que el 'colorado' quiso abusar de una joven modelo.

La modelo, de nombre Romina, comentó que Martín Liberman quiso abusar de ella en el camarín del canal: "Me lleva al canal, me lo hace conocer, en el mismo canal, me pidió el teléfono y yo se lo dí por si había alguna novedad. Entonces me quiso apretar, de hecho lo hizo, en el camarín, estando los compañeros ahí. Me apretó y no pensé en el momento, me dejé llevar por los nervios y la situación. Más o menos me quería garchar en el camarín, y le dije: 'No por favor, acá no'", comenzó Romina en los audios que difundieron.

Además, la joven explicó que Martín Liberman la quería para un futuro programa: "Jugó con las ganas que yo tenía de estar en televisión. Lo vi un par de veces en el hotel que él auspicia y con el cuentito de que iba a laburar. Además me quería enfiestar con este amigo en común, peluquero. Me insistía para que haga un trío con ellos".

Natacha Jaitt ha difundido audios que Martín Liberman le envió a la modelo Romina, acción que ha traído consigo que se alimente aún más este escándalo.

