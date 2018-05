Martín Liberman dispara contra las esposas de Icardi y Romero

Luego de la lista de 23 jugadores surgió una enorme polémica por un hombre en particular, Mauro Icardi. Tras quedar fuera de la lista oficial para Rusia 2018, la esposa de Mauro Icardi, Wanda Nara, criticó a Jorge Sampaoli por esta lista, pero no fue la única. La esposa de Sergio Romero también criticó al DT y ambas recibieron una dura respuesta.

Fue Martín Liberman en su programa LibermanOnline donde disparó contra las esposas de Mauro Icardi y Sergio Romero.

Contra Wanda Nara

"A Icardi terminan jugándole en contra cada una de las intervenciones de su esposa. ¿Se quedó afuera por eso? Un poquito. Adentro de la cancha es inobjetable el pibe, pero afuera, no lo sé, posa desnuda, le abre las puertas de Gucci a Susana Giménez. Esas cosas no contribuyen, en todo caso conspiran. Esas cosas no ayudan nada", manifestó en el clip de YouTube.

"La lógica era que el cuarto arquero de la lista de 35 sea el llamado para reemplazar a uno de los tres que quedaron fuera. Y si pasar algo con Sergio Agüero, o con Higuaín o con Dybala, pues ahí está Icardi. Por eso le digo a Wanda Nara ¡que cierre el pico! Porque su marido está en la lista de 35. Se requiere prudencia", finalizó en su programa.

Mención especial para Romero

"Las intervenciones de los familiares son poco felices. No entiendo cómo Icardi y Romero no le piden a sus mujeres 'por favor cállate'. Es como si ambos se quejaran porque en un desfile sus esposas no lo abran sino otra. Hay que dejar que cada uno se desempeñe en su ámbito. Andar objetando las decisiones del entrenador es lamentable", agregó el siempre polémico Martín Liberman.

