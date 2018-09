Marta ganó premio 'The Best' a mejor jugadora

La veterana futbolista, Marta, ganó el premio The Best como 'Mejor Jugadora' y con ello consiguió su sexto galardón pues ya recibió este reconocimiento del 2006 al 2010 ininterrumpidamente.

Marta es la capitana de la selección brasileña y su papel fue determinante para que consigan el título de la Copa América Chile 2018 y eso no es todo, en su club Orlando Pride de USA, logró anotar en la última temporada 13 goles y 6 asistencias que llevaron a su cuadro a la semifinal de la National Women's Soccer League.

"Estoy sin palabras. He estado tantas veces aquí y siempre lo veo como un sueño. Esto significa tanto para mí... Tengo que dar las gracias a Dios, a mis compañeras de equipo y selección, a las personas que siempre me apoyan, a los seguidores, a los que me han votado... Es un momento mágico", manifestó la jugadora de 32 años.

La brasileña se impuso a la noruega Ada Hegerberg y a la alemana Dzsenifer Marozsan, quienes juegan en el Olympique de Lyon (Francia), actual campeón de la Champions League.

Marta se inició muy temprano en el mundo del fútbol y por ell ya ha podido vestir camisetas de clubes de Brasil, Suecia y Estados Unidos. En su país jugó con el Vasco da Gama, Santa Cruz y Santos; en Suecia con el Umea, Tyreso y Rosengard y, en Estados Unidos, con el Los Angeles Sol, Golden Pride, Western New York y Orlando Pride.

LEE ADEMÁS