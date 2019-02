Mario Salas explotó contra periodista chileno y terminó conferencia [VIDEO]

Mario Salas, como lo ha hecho en otras ocasiones, no toleró una falta de respeto en plena conferencia de prensa y decidió darla por terminada cuando un periodista contestó el celular mientras el entrenador de Colo Colo respondía a las preguntas.

"Mira, te voy a responder esa pregunta y me voy a ir, porque lo que está haciendo ese señor no corresponde. Te voy a responder la pregunta de forma muy amena, pero me voy a levantar y me voy a ir, porque aparte de que sonó (el teléfono) contestó y está hablando. Eso no corresponde", le respondió al periodista chileno que realizó la pregunta.

Terminada su respuesta, Mario Salas se paró y salió de la sala de prensa para dar por finalizada la conferencia. Esta reacción también ocurrió en el duelo ante Estudiantes de La Plata en la pretemporada, donde sonó un celular, salió de la sala de prensa pero regresó. Esta vez, no lo toleró.

Insólito momento: Mario Salas, DT de Colo Colo, se enojó feo y decidió dar por terminada su conferencia de prensa porque un periodista contestó una llamada mientras él estaba hablando. pic.twitter.com/pErsJIqvSU — SportsCenter (@SC_ESPN) 28 de febrero de 2019

Luego de las derrotas en la pretemporada, Colo Colo ha arrancado con el pie derecho en el campeonato de Chile, venciendo por 1-3 a Unión Española y ganando de local 1-0 ante Universidad de Concepción, próximo rival de Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

