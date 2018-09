Marco Asensio y la fuerte respuesta contra Cristiano Ronaldo

Las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo afirmando que "Juventus sí era una familia" no sigue dejando de generar repercusiones. Esta vez, Marco Asensio respondió fuerte y claro a lo dicho por el portugués.

"La Juve será una gran familia pero el Madrid también. No sé si es más equipo o no sin Cristiano. Yo todo el tiempo que he estado aquí hemos sido un equipo dentro y fuera del campo. Siempre hemos remado todos a una. Cuando estaba Cristiano éramos un equipo y todos aportábamos nuestro granito de arena", afirmó el español.

De otro lado, Marco Asensio ha sido parte de la selección española en el inicio de la Liga de Naciones y le agradeció a su nuevo técnico, Luis Enrique, por la confianza: "Estoy contento por contar para el seleccionador y que confíe en mí", afirmó el delantero español tras el duelo contra Inglaterra en el que ganaron por 1-2.

