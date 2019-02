Marcelo: "Si el Real Madrid no me quiere, que paguen y me voy"

Marcelo ha brindado una entrevista donde ha dejado abierta la posibilidad de salir del Real Madrid, si el club quisiera venderlo en un futuro. Sin embargo, él aún confía que no será despedido de la 'Casa Blanca'.

"Si estoy en la lista de salidas, que me paguen y está todo arreglado. Yo confío en mí, en mi trabajo, pero si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere, me voy. Estaré triste, pero me iré. Pero estoy seguro de que no voy a ser despedido", aseguró Marcelo en una entrevista con Tatiana Montovani para Esporte Interativo.

Recordemos que es Juventus el club que está interesado en fichar a Marcelo ante la irregular temporada que viene realizando Alex Sandro. ¿Se volverá a juntar la dupla Marcelo-Cristiano?

Entre otras cosas, recordó con nostalgia la buena relación que tenía con Zinedine Zidane, entrenador por el que dejó alma, corazón y vida: "La salida de Zidane fue extraña. Fue un comunicado y la mayoría no lo sabíamos porque todo iba maravilloso y para mí fue un shock. Teníamos una relación maravillosa. Hablábamos todos los días, se interesaba por mí y me defendía.fue para mí muy grande, un profesional, no solo por los títulos, me defendió mucho aquí dentro y hacía todo por él, corría, luchaba, jugué lesionado. Prácticamente, me dejé la vida por Zidane", reveló el brasileño.

Este miércoles, Real Madrid enfrenta a Ajax por la ida de los octavos de final de la Champions League. Con Santiago Solari, el conjunto merengue viene mejorando jornada tras jornada y ya ha recortado la distancia con Barcelona en LaLiga.

