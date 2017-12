​Marcelo respondió críticas tras polémico comentario

Marcelo publicó polémico tuit tras caer ante Barcelona, lateral del Real Madrid explotó con la derrota en casa contra el clásico rival soltando unas declaraciones que cayeron mal en algunos hinchas del equipo que dirige el francés Zinedine Zidane.

Marcelo se defiende

'La diferencia del Barcelona es porque han ganado más partidos, ya está. Os tenemos muy mal acostumbrados y pensáis que tenemos que ganar siempre. Esta Liga es la mejor del mundo y es muy difícil ganar. Esto es deporte, unas veces ganas y otras pierdes', fue el mensaje que levantó polémica tras el 3-0 del Barza en el campo de los 'Merengues'

Luego de Marcelo aclaró que no era para los hinchas '¡Hoy un día duro! ¡Pero no nos vamos a rendir nunca! ¡Llevo aquí muchos años dando el máximo de mí y seguiré dando! ¡Nos matan por cosas que no son verdad! O no han comprendido o no quieren comprender: mi comentario ha sido explícitamente a la prensa, no a nuestra afición', dijo el brasileño.

Además Marcelo aseguró que su equipo se comportó bien sobre el césped, pero la calidad del rival les superó en la segunda mitad. 'Hemos dado la cara y hemos corrido, pero jugar con el Barcelona es muy difícil con uno menos. No creo que en la segunda parte diésemos un paso atrás, porque incluso tuvimos jugadas de ataque y no solo defendimos', señaló.