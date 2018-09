Marcelo habló de su posible traspaso del Real Madrid a la Juventus

Desde hace algunas semanas, Marcelo está en el ojo de la tormenta por un posible traspaso para la próxima temporada rumbo a Juventus. Desde Italia afirman que el brasileño es un pedido expreso de Cristiano Ronaldo y el lateral se encargó de aclarar su situación.

Quiere seguir en Real Madrid

"Es un tema que no hay que dar énfasis. Estoy muy contento en el Madrid, es mi casa, tengo muchos años de contrato y soy muy feliz aquí. Es el mejor club del mundo y yo quiero siempre jugar en el mejor del mundo. Desde que vine siempre hay rumores y es difícil tener que demostrar que quiero estar, que puedo jugar en el Madrid, siempre doy el máximo", afirmó Marcelo para el canal oficial de Real Madrid.

Toca seguir dando lo mejor

Además, señaló que "Tengo mi cabeza muy tranquila, quiero seguir jugando y no estoy tan mayor. Mucha gente se esconde detrás de las redes sociales para decir tonterías y crean cosas que no hay. Hay muchas cosas que he visto que son tonterías, pero estoy ilusionado como Vinícius, como si tuviera 18 años, me quedo aquí hasta el final".

De esta manera, Marcelo pone fin a todos los rumores de una posible salida del Real Madrid con rumbo al conjunto italiano. El brasileño sigue siendo titular en el equipo de Julen Lopetegui.

