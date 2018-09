Marcelo Gallardo: su padre reveló por qué no dirigiría la albiceleste

El descalabro de la selección de Argentina en el Mundial Rusia 2018 generó un sismo en la AFA, que derivó en un circo donde los nombres para suceder a Jorge Sampaoli, cesado, se llevaron de lejos la tapa de los diarios. Uno de esos apellidos que saltaron fue el de Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate, aunque casi de inmediato su padre, Máximo, salió al frente a descartar tal situación por el pleito dirigencial.

Gallardo vistió la camiseta de la selección de Argentina

Aunque en principio Máximo Gallardo confesó que sería un sueño para él y su hijo Marcelo tomar las riendas de la selección de Argentina, después aclaró el motivo por el cual no chaparía el buzo. "Siempre le digo que hay tiempo para la Selección. Él tiene que seguir aprendiendo. Lógicamente que me gustaría. Es el momento de agarrar a la Selección porque hay jugadores como para hacer un buen trabajo", dijo al inicio el papá del 'Muñeco'.

Gallardo papá e hijo

Pero, tras una repregunta, contestó: "Pero en este momento está el tema dirigentes, que está medio como que no concuerda con los pensamientos de él". Después, ante el comentario de que no lo ven trabajando con Claudio Tapia y con Daniel Angelici, el padre de Gallardo aseguró: "No, yo tampoco", dijo tajante.

