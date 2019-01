Marcelo Gallardo sobre Argentina: “Nunca me llamaron, se me descartó”

La salida de Jorge Sampaoli como técnico de la selección de Argentina tras la eliminación del Mundial, generó que varios nombres se mencionaran para reemplazarlo. Uno de ellos fue el de Marcelo Gallardo. Sin embargo, el actual técnico de River Plate aclaró en una entrevista que nunca nadie de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) se le acercó o lo llamó para expresarle su interés.

"Siempre se me ha relativizado con la selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería. Al yo manifestarme siempre de acuerdo a lo que pensaba sobre todo el proceso de selección, que lo veía muy mal, es como que se me descartó. Yo soy de los que ve cosas y las dice. Y aparte creo que puedo dar una opinión para que las cosas mejoren", afirmó sobre Argentina en una entrevista con el diario deportivo uruguayo Ovación.

El técnico campeón dos veces de la Copa Libertadores con River Plate dejó en claro su deseo de ser el líder de la 'Albiceleste' en algún momento de su carrera: "Dirigir la selección es uno de los deseos que uno como entrenador tiene. Es un deseo y un desafío muy importante, pero creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar, no hay que forzarlas".

LEE ADEMÁS: