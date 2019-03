Marcelo Gallardo se burla de Boca Juniors tras reclamo en el TAS

Han pasado más de tres meses desde que River Plate venció a Boca Juniors en la final de Copa Libertadores, pero el duelo aún se sigue jugando.

Al respecto el director técnico del Millonario, Marcelo Gallardo bromeó cuando le preguntaron sobre cómo vive el reclamo que había pedido el elenco 'Xeneize' al TAS, luego de los incidentes que ocurrieron en el estadio Monumental de Núñez.

"Tas igual que hace tres meses. Me parece gracioso", contestó Gallardo a los medios de prensa.

Gallardo Piensa en la Copa

"No tengo el equipo confirmado. Tengo que ver cómo llegaron los jugadores convocados. Montiel es el jugador que más jugó y tengo que ver cómo está desde lo físico. Luciano Lollo es parte del plantel y está totalmente recuperado. Está tratando de mostrar que pueda ser una variante. No lo he podido evaluar en competencia porque no ha sido parte de partidos oficiales por una decisión técnica", acotó.

Sobre su reencuentro con D'Allessandro

"Me quedó la imagen de Andrés viniendo a jugar en un equipo competitivo con una gran predisposición y asumir el rol desde el lugar donde le tocaba. El mejor recuerdo es el abrazo que nos dimos tras la final de la Copa en Córdoba", contó.

Mira la broma que le jugó Gallardo a Boca Juniors

LEE ADEMÁS: