Marcelo Gallardo y el 'Pity' Martínez son premiados en Uruguay

Los mejore de América. Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, y Gonzalo Martínez fueron premiados este martes en el tradicional evento que organiza anualmente el diario El País de Montevideo. El entrenador fue galardonado como el mejor técnico de América, mientras que el volante, como el mejor futbolista del continente. Ambos lograron este año la gloria máxima con el conjunto argentino, ganando la Copa Libertadores nada menos que ante el rival de toda la vida: Boca Juniors.

Marcelo Gallardo fue el más votador por más de 300 periodistas de toda América, que participaron en la encuesta realizada por el prestigioso diario El País. El 'Muñeco' fue elegido el mejor entrenador con el 87% de los votos, por encima de sus compatriotas Gerardo Martino y Ricardo Gareca. Además de tener el mayor porcentaje de votos en la historia del premio, es el primer entrenador de River Plate en ganarlo.

Mientras que el 'Pity', fue premiado como el mejor jugador de América e integró el equipo ideal de América junto a Franco Armani, Pedro Geromel, Nahitan Nández, Darío Benedetto, Wilmar Barrios, Walter Kannemann, Juan Fernando Quintero, Jonathan Maidana, Dudú y Exequiel Palacios.

Marcelo Gallardo se mostró emocionado con el premio y agradeció a los que votaron por él. "Me siento como en mi casa. Le agradezco a toda la gente que me dio la posibilidad de desarrollarme, como Ricardo Alarcón (ex presidente de Nacional) que confío en mí. Yo no trabajo solo, tengo un grupo de personas a las que valoro mucho y que hacen que me supere día a día, a mis jugadores, todos los que pasaron por mi gestión. Ellos me enaltecen y gracias a ellos es a quienes recibo este premio", aseguró.

Además el técnico de River Plate tuvo un agradecimiento especial para Rodrigo Mora, quien recientemente se retiró del fútbol profesional. "Y le agradezco también a la dirigencia de River. Quiero hacer una mención especial que merece que lo mencioné y lo valore. Es Rodrigo Mora. Para mí no sólo ha sido un jugador valioso como profesional sino con un valor de persona tremendo. Hoy deja el fútbol por una lesión y quiero compartirlo con él porque lo quiero mucho", sentenció.

