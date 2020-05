Anderson Plata, futbolista colombiano, acusó a Marcelo Gallardo de mandarlo a agredir y ‘sacarlo’ de un partido en 2018, cuando era jugador de Independiente Santa Fe y visitó a River Plate por la Copa Libertadores.

El actual extremo del Tolima nombró a Javier Pinola como el defensor más golpeador que le tocó enfrentar, involucrando al técnico argentino en un doloroso recuerdo que tiene del Monumental gracias a una confesión de Juan Fernando Quintero.

“Pinola, el de River, me dejó los guayos (chimpunes) marcados”, señaló Plata al ser consultado sobre el jugador más “patabrava” con el que se cruzó. “Fue un balón dividido al espacio, cuando voy corriendo se me tira en plancha y me pisa arriba del tobillo. Ni fue por el balón, yo lo había tirado largo, y fue por el tobillo. Yo terminé el partido así, pero ya no era el mismo”, recordó en una entrevista vía videoconferencia para la Liga Deportiva Postobón.

@ANDERSONPLATA7, atacante del @cdtolima, recordó en Ligados el momento en el que fue golpeado en la Copa Libertadores de 2018, cuando jugaba para @SantaFe contra @RiverPlate.



Conoce los detalles aquí https://t.co/JW5m5FPzWg pic.twitter.com/3KAg33gVDQ — Liga Deportiva Postobón (@ligapostobon) May 5, 2020

Luego señaló que Gallardo encomendó el trabajo sucio a su dirigido. Según Anderson Plata, en palabras de Quintero, “mandaron a que les pegaran” a él y Jhon Pajoy.

“Cuando estaba en el camerino llegó Juanfer (Quintero) y me preguntó por qué me sacaron. Le dije que Pinola me pegó y no podía más. Me dijo que el profe (Gallardo) en la charla antes del partido les dijo a él (Pinola) y al otro central (Jonatan Maidana), que a los dos extremos nos pegaran de entrada porque si no por las bandas les facíamos la fiesta. Y así fue”, acotó.

VIDEO RELACIONADO

Trauco y Corzo en Instagram Live