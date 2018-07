Marcelo Gallardo descarta dirigir la selección argentina [VIDEO]

Desde que Jorge Sampaoli dejó el cargo de técnico de la selección argentina tras una mala campaña en el Mundial Rusia 2018, muchos nombres han sonado en las instalaciones de la Asociación de Fútbol Argentino, entre ellos el actual estratega de River Plate, Marcelo Gallardo.

Sin embargo, para la sorpresa de todos los medios argentinos, el 'Muñeco' Gallardo reveló nadie de la AFA se le ha acercado para ofrecerle la dirección técnica de conjunto albiceleste, y que tampoco tiene interés de tomar la riendas de la selección.

"Soy muy respetuoso de este tema. Los rumores son rumores. No tengo mucho para decir. No recibí ningún llamado, hoy no está en mi cabeza. Mi cabeza está en River", aseveró.

"TENEMOS QUE DEJAR DE MIRAR AL COSTADO"

Asimismo, Gallardo se animó a comentar la campaña de seleccionado argentino en la última Copa del Mundo y explicó que se tiene que realizar una autocrítica con respecto a como se viene trabajando en la selección mayor desde hace muchos años atrás.

"El Mundial demostró que venimos haciendo las cosas bastante mal hace mucho tiempo. Es hora de aprender, dejar de mirar hacia el costado y empezar a hacer las cosas bien. Dirigir a su seleccionado es el máximo orgullo para cualquier entrenador. De ahí a que me postule me parece que no va conmigo", acotó.