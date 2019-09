Marcelo Gallardo dejó a Alina Moine y ella está "amargadísima", afirman en Argentina | VIDEO

Punto final a la relación entre Marcelo Gallardo (DT de River Plate) y Alina Moine (periodista de Fox Sports). Así lo ha informado Yanina Latorre, esposa del comentarista de Fox Sports, Diego Latorre, reconocida panelista de espectáculos en Argentina, quien dio importantes detalles sobre la separación.

"Él la dejó. Ella está amargadísima. Se había ilusionado. Ampliaremos #amargadísima", indicó Yanina Latorre, panelista del programa argentino Los ángeles de la mañana (canal El Trece). "La separación de la que hablé ayer... Gallardo dejó a Alina Moine. No quería blanquearla. Ella está amargadísima #yaninforma", añadió en otra publicación en Twitter.

En el programa dio más detalles: "El DT no va a volver con la mujer, no es que se está arreglando. Él está muy ofendido con Alina porque ella habría hecho correr el rumor de que eran pareja para ver si blanqueaban y los hijos de Gallardo no están de acuerdo con la relación", señaló la panelista de espectáculos.

"Hay uno de ellos que está sufriendo un montón pero no me voy a meter en ese lío porque no son mediáticos y él por respeto a sus hijos la dejó", sentenció Yanina Latorre en el programa.

Por último, Yanina Latorre indicó que Alina Moine estaba entre Gallardo y otro personaje también famoso en Argentina: "Ella estaba entre los dos y lo eligió a él (por el Muñeco) pero le salió mal", finalizó.

Video: El Trece

