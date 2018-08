Marcelo Bielsa pide disculpas en conferencia a leyenda del fútbol argentino

El técnico del Leeds United, Marcelo Bielsa de la segunda división de Inglaterra sorprendió a propios y extraños al pedir disculpas públicas a uno de sus exdirigidos que hoy en día es una leyenda viva del fútbol argentino.

Nos referimos a Hernán Crespo. Marcelo Bielsa reveló que cuando dirigió al recordado delantero de River Plate, Lazo, Inter de Milán, Parma entre otros clubes de la Serie A, cometió un grave error. Esto lo contó luego del entrenamiento con el cuadro inglés que hoy dirige.

"Debe ser uno de los errores que no me perdono. A mi me tocó dirigir a un gran centro atacante que fue Hernán Crespo, que era un jugador muy generoso. Trataba de fortalecer su autoestima, asignándole una característica que él no tenía. Cuando de verdad maduró le dije que no era el mismo de antes (...) Entonces él entendió que le había engañado y eso no me lo perdonó nunca y con mucha razón", contó en conferencia Marcelo Bielsa.

"Esto lo cuento ahora solo para pedirle disculpas públicas a él por ese comportamiento mío", sentenció.

