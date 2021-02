Todavía quedan unos meses para concluir la temporada y en Leeds United quieren resolver la renovación de Marcelo Bielsa. La directiva, encabezada por el presidente Andrea Radrizzani, quiere seguir con el experimentado entrenador al frente del proyecto deportivo. Sin embargo, la postura del DT es diferente y manifestó que todavía necesita meditarlo.

“Es lo primero que quiero destacar porque parece que el presidente me está ofreciendo la renovación y yo la estoy rechazando. Podría ser interpretado como que el club desea más que yo que me quede y no es el caso”, manifestó ‘El Loco’ en la conferencia de prensa previa al duelo contra Southampton.

“De ninguna manera quiero posicionarme por encima del club. No voy a manejar más opciones hasta que termine mi trabajo aquí en el Leeds. No hay especulación por mi parte. Lo segundo es que la decisión de trabajar en un club un año más es tan importante que hay que tener una seguridad clara”, agregó el ex seleccionador de Argentina.

Enseguida, Marcelo Bielsa sostuvo que atenderá la petición de la directiva de los ‘Whites’, pero pedirá que evalúen el trabajo realizado en la primera temporada que marcó el retorno del equipo a la Premier League tras 16 años de ausencia.

“Si el club necesita una respuesta antes de que acabe la temporada, yo responderé antes de que acabe la temporada. Pero si esto sucede, me tomaré el tiempo para decirles que deben considerar lo que sucede en la última parte de la temporada”, expresó.

“En este caso es posible que me digan ‘ok, esperaremos hasta el final de la temporada’, o pueden decirme ‘no, tenemos que resolver esto antes de que acabe la temporada’. Si necesitan una respuesta antes del final de la temporada, les daré una”, concluyó Bielsa.