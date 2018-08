Marcelo Bielsa intentó responder en inglés a reportero y video es viral

El técnico argentino, Marcelo Bielsa debutó con triunfo al mando del Leeds United y tras el partido brindó algunas declaraciones, aunque lo hizo esforzándose por pronunciar el inglés, hecho que generado miles de opiniones en todo el mundo.

El 'Loco' quiso responderle al reportero de Syk Sports, en el idioma británico aunque quedó en evidencia que aún no maneja muy bien esta lengua, por lo que el video de esus declaraciones se volvió viral rápidamente.

"I am Very Happy That This Begin", señaló primero el entrenador argentino, al parecer intentando decir "Estoy muy contento con este inicio".

