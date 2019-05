Marcelo Bielsa explota contra periodista: "No me pareces gracioso"

El Leed United de Marcelo Bielsa acabó tercero en la Segunda División de Inglaterra y disputará los playoffs para buscar el ascenso a la Premier League. El rival del equipo del argentino será Derby County, club que acusó al técnico de espiarlo.

Un periodista le preguntó a Marcelo Bielsa si volvería a espiar al Derby County previo al partido y el argentino no se lo tomó para nada bien.

"¿Sabes que es un crimen espiar? Haces la pregunta sabiendo perfectamente que espiar a un oponente es motivo de sanción, por lo que mereces una respuesta sin ningún tipo de conclusión. ¿Fue una broma? Si así fue, entonces no la entiendo porque no tengo sentido del humor. No me pareces nada gracioso", dijo Marcelo Bielsa.

Leeds United enfrentará a Derby County primero el sábado 11 de mayo y luego el miércoles 15 del mismo mes. El club de Marcelo Bielsa quiere volver a la Premier League, tras su descenso en 2004.

