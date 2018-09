Marca de España eligió a los peores personajes de la temporada en 'The Worst'

Todo lo contrario. Este lunes, la FIFA organizó los premios 'The Best' en Londres y destacó lo mejor de la temporada incluyendo el mundial de Rusia 2018, en donde también destacó se destacó la presencia de la hinchada de la selección peruana que viajó a la sede del mundial. Sin embargo, el conocido diario español, Marca, anunció el 'The Worst', en donde incluye a los peores personajes de la última temporada.

Dentro de la lista, destaca el ex técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, quien tuvo una accidentada clasificación al mundial de Rusia 2018 por la manera 'ajustada' que lo logró. Asimismo, durante la fiesta mundial, el seleccionado argentino se despidió rápidamente en los octavos de final cuando fue eliminado por Francia, quien fechas más adelante se consagraría como campeón del mundo.

Entre los jugadores, el arquero ex arquero del Liverpool, Loris Karius, se llevó el premio al peor guardameta de la temporada luego de su pésima actuación en la final de la Champions League ante el Real Madrid, donde los 'reds' caen por 3-1 ante los 'merengues.

Asimismo, en los peores delanteros figura el chileno Alexis Sánchez luego de que dejara de pertenecer al Arsenal para buscar mejores oportunidades en el Manchester United, sin embargo, hasta ahora no lo consigue. El diario español, publicó su once y ha traído una serie de comentarios en las redes sociales.

